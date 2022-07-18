17 июля президент отстранил Баканова от исполнения обязанностей главы СБУ.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил первого заместителя председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка временно исполняющим обязанности главы СБУ.

Соответствующий указ президента №504/2022 опубликован на сайте главы государства.

"Первому заместителю председателя Службы безопасности Украины Малюку Василию Васильевичу временно исполнять обязанности председателя Службы безопасности Украины", - говорится в тексте указа.

Этот указ датирован 18 июля.

Зеленский отстранил генпрокурора Венедиктову и главу СБУ Баканова: что известно

Как сообщал УНИАН, 17 июля Зеленский своими указами отстранил Ивана Баканова от исполнения обязанностей главы СБУ, а также отстранил Ирину Венедиктову от должности генерального прокурора.

Впоследствии он объяснил свои решения и отметил, что ему доложили о результатах очередной операции против преступников, которые работали на врага.

"Работники Государственного бюро расследований совместно со Службой безопасности Украины задержали бывшего руководителя Главного управления СБУ в Автономной Республике Крым. Это лицо было освобождено мной от должности еще в начале полномасштабного вторжения, и, как видим, то решение было абсолютно оправданным. Собрано достаточно доказательств для сообщения лицу о подозрении в государственной измене. Все его преступные действия задокументированы. Всем, что он делал в течение этих месяцев и ранее, будет дана надлежащая юридическая оценка", - подчеркнул Зеленский.