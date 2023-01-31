Президент подчеркнул, что тем в системе, кто не отвечает принципиальным требованиям государства и общества, "не стоит засиживаться в креслах".

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые кадровые решения.

"Сейчас определенное кадровое затишье... Но это не значит, что все необходимые шаги уже сделаны. Будут решения", - заявил президент в традиционном вечернем видеообращении.

Зеленский подчеркнул, что тем в системе, кто не отвечает принципиальным требованиям государства и общества, "не стоит засиживаться в креслах".

Видео дня

Последние кадровые изменения

Как сообщал УНИАН, 24 января президент Украины Владимир Зеленский уволил пятерых глав областных государственных администраций.

В частности, уволили Валентина Резниченко с должности главы Днепропетровской ОВА, Александра Старуха - с должности председателя Запорожской ОВА, Дмитрия Живицкого - с должности председателя Сумской ОВА, Ярослава Янушевича-с должности председателя Херсонской ОГА.

Также президент уволил Алексея Кулебу с должности председателя Киевской областной государственной администрации. Другим указом он назначил его заместителем руководителя Офиса президента.

Комментируя эти кадровые решения, в вечернем видеообращении президент отметил, что это очередные кадровые решения, и соответствующие шаги будут приниматься и в дальнейшем.

Вас также могут заинтересовать новости: