Сюда относятся Наталья Королевская, Вадим Столар и Суто Мамоян.

На фоне полномасштабной войны в Украине часть народных депутатов сбежали из страны и сформировали так называемый "батальон Дубай". Они переселились в знаменитый мегаполис на территории ОАЭ.

Такой информацией поделились журналисты издания "Украинская правда" со ссылкой на источники среди бизнесменов и политиков в своем свежем расследовании. По данным репортеров, в Дубай перебрались Вадим Столар и Наталья Королевская со своим мужем Юрием Солодом. А еще в мегаполис часто прилетает Суто Мамоян. Последнего журналист УП встретил в начале января в Dubai Mall — крупнейшем торговом центре мира.

Как узнали репортеры от источников в бизнес-кругах, Мамоян хочет решить проблемы крупной букмекерской конторы в Украине. Он пытается стать посредником в этом вопросе и наладить диалог между владельцами и правительством.

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Столара перед Новым годом заметили в российском ресторане Suvoroff. Источники в дипломатических кругах сообщили, что нардеп позже оформил водительское удостоверение в ОАЭ. Получить документ могут только резиденты Эмиратов, то есть Столар собирается жить в стране. Однако сейчас он находится в Украине, поскольку не может выехать после недавнего возвращения. Как сообщили источники, нардеп ведет переговоры с властями, чтобы покинуть государство.

Королевская с мужем проживает в Address Beach Resort в Дубае. Ее и Солода еще в середине октября заметили в офисе Emaar, крупнейшего застройщика в мегаполисе. Журналисты узнали от источников из строительного бизнеса, что семья приобрела недвижимости в Дубае на $10 миллионов. По данным представителей ГУР, Королевская была в числе лиц, которым Медведчук предложил остаться в Украине и перехватить власть сразу после теоретической оккупации.

Нардепы проводят время за границей

Вчера разгорелся скандал, связанный с народным избранником Николаем Тищенко. После публикации видео, где он отдыхает на море, чиновника исключили из партии "Слуга народа".

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко тоже проводит время в Дубае. Однако она ведет себя осторожно и старается не появляться в публичных местах.

Еще в марте 2022 года первый заместитель спикера Верховной Рады Александр Корниенко заявил, что из Украины сбежали около 20 депутатов.

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