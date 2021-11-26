Среди изъятого – ручной пулемет и иностранные винтовки с глушителями.

В Черниговской области вблизи границы с РФ и Беларусью обнаружили скрытый арсенал огнестрельного оружия с тепловизорами.

Как сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, средства поражения обнаружены на территории двух частных охотничьих баз, находящихся вблизи границы с Российской Федерацией и Республикой Беларусь.

Во время обысков в местах расположения объектов и по адресами проживания представителей их администрации правоохранители изъяли ручной пулемет Калашникова калибра 7,62 мм, 4 винтовки иностранного производства с оптическим прицелом, прибором для бесшумной стрельбы и тепловизором, пистолет Макарова, револьвер, почти 400 патронов различного калибра, дымовую шашку.

Кроме того, обнаружено более 400 единиц специальных отмычек для скрытого проникновения в жилые помещения.

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Обнаруженные средства поражения и другие предметы направлены на экспертизу.

В рамках уголовного производства по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование.

Скандал из-за нелегальных мигрантов в Европе

С конца мая Беларусь способствует нелегальному проникновению мигрантов в Евросоюз через свою территорию. Так Минск отреагировал на ужесточение западных санкций в отношении Беларуси. Особенно напряженная ситуация на польско-белорусской границе наблюдается в последние недели.

В ЕС такой шаг назвали "гибридной атакой" Беларуси. В частности, Литва и Латвия, а также Польша и Эстония обвинили власти Беларуси в использовании нелегальных мигрантов как оружия в гибридной войне против ЕС. Они призвали ООН принять меры в отношении белорусского руководства из-за поощрения иностранцев к незаконному пересечению границ Евросоюза.

Чтобы предотвратить наплыв вероятно нелегальных мигрантов, балтийские государства значительно укрепили безопасность своих границ. В частности Литва начала строительство заграждения на границе с Беларусью. Также Литва впервые в истории страны после восстановления независимости ввела режим чрезвычайного положения на части территории из-за критической ситуации с мигрантами на границе с Беларусью.

Между тем Польша повысила боевую готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью. Правительство Польши обвиняет Лукашенко в организованной доставке беженцев из кризисных регионов к внешней границе Евросоюза. Относительно Александра Лукашенко в Германии начали расследование из-за наплыва нелегалов.

Европейский Союз обвиняет белорусского правителя в том, что он позволяет ввозить мигрантов из кризисных регионов в Беларусь, а затем контрабандным путем пытаться переправлять их в Польшу, Литву и Латвию. Поэтому, Евросоюз готовит пятый пакет санкций в отношении режима Александра Лукашенко из-за использования им мигрантов как инструмента против стран блока.

В белорусском лагере для мигрантов зафиксирована вспышка COVID-19. Около 100 мигрантов были госпитализированы из логистического центра "Брузги" на белорусско-польской границе, в частности, с тяжелой формой коронавируса.

Автор: Светлана Макринская