Лукашенко демонстративно провел разговоры с нелегалами.

Александр Лукашенко, которого Запад обвиняет в использовании людей в качестве оружия в гибридной атаке на ЕС, прибыл в лагерь беженцев на белорусско-польской границе.

Видео прибытия появилось на лояльных к режиму Лукашенко Telegram-каналах.

Пропагандисты сняли, как нелегалы под аплодисменты приветствуют Лукашенко, со всех сторон окруженного силовиками.

Лукашенко, в свою очередь, пообещал, что, мол, все сделает, как того захотят мигранты, "даже если это будет плохо для поляков, латышей или еще кого-то".

При этом политик утверждал, что беженцы идут не только через Беларусь, но и используют украинские пути для нелегального пересечения границы с ЕС: "Идут не только через Белорусь, но и через Украину, которая выводит свои войска на границу".

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Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии телеканалу "ДОМ" 25 ноября заявил, что скопления групп незаконных мигрантов не наблюдается.

Скандал из-за нелегальных мигрантов в Европе

С конца мая Беларусь способствует нелегальному проникновению мигрантов в Евросоюз через свою территорию. Так Минск отреагировал на ужесточение западных санкций в отношении Беларуси. Особенно напряженная ситуация на польско-белорусской границе наблюдается в последние недели.

В ЕС такой шаг назвали "гибридной атакой" Беларуси. В частности, Литва и Латвия, а также Польша и Эстония обвинили власти Беларуси в использовании нелегальных мигрантов как оружия в гибридной войне против ЕС. Они призвали ООН принять меры в отношении белорусского руководства из-за поощрения иностранцев к незаконному пересечению границ Евросоюза.

Чтобы предотвратить наплыв вероятно нелегальных мигрантов, балтийские государства значительно укрепили безопасность своих границ. В частности Литва начала строительство заграждения на границе с Беларусью. Также Литва впервые в истории страны после восстановления независимости ввела режим чрезвычайного положения на части территории из-за критической ситуации с мигрантами на границе с Беларусью.

Между тем Польша повысила боевую готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью. Правительство Польши обвиняет Лукашенко в организованной доставке беженцев из кризисных регионов к внешней границе Евросоюза. Относительно Александра Лукашенко в Германии начали расследование из-за наплыва нелегалов.

Европейский Союз обвиняет белорусского правителя в том, что он позволяет ввозить мигрантов из кризисных регионов в Беларусь, а затем контрабандным путем пытаться переправлять их в Польшу, Литву и Латвию. Поэтому, Евросоюз готовит пятый пакет санкций в отношении режима Александра Лукашенко из-за использования им мигрантов как инструмента против стран блока.

В белорусском лагере для мигрантов зафиксирована вспышка COVID-19. Около 100 мигрантов были госпитализированы из логистического центра "Брузги" на белорусско-польской границе, в частности, с тяжелой формой коронавируса.

Автор: Яна Ставская