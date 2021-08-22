Об этом он заявил на IV Международном волонтерском и ветеранском форуме.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что верит, что наступит день, когда сборные ветеранов и волонтеров по футболу сыграют на донецкой "Донбасс Арене" или симферопольском "Локомотиве" под сине-желтым флагом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский заявил на IV Международном волонтерском и ветеранском форуме.

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Он также сообщил, что в этом году в рамках программы "Большое строительство" будет завершено строительство и ремонт терапевтического корпуса областного госпиталя ветеранов войны в Ривном, а также корпуса физической и реабилитационной медицины в Святогорске Донецкой области.

Зеленский напомнил, что год назад утвердил национальную стратегию физкультурно-спортивной реабилитации ветеранов войны и семей погибших.

По его словам, сейчас все местные администрации присоединились к созданию надлежащих условий для этого.

Кроме того, президент подчеркнул, что созданны им Консультативный совет обеспечения прав и свобод защитников Украины впервые за годы войны с Россией активно прорабатывает вопрос помилования десятков осужденных ветеранов.

"Этот вопрос будет решен как только комиссия предоставит все выводы", - добавил он.

Зеленский также рассказал, что в этом году 400 добровольцев получили статус участника боевых действий, а около полутысячи ветеранов и членов семей погибших в 2021 году получат денежную компенсацию на приобретение жилья.

"Также впервые за 7 лет войны орденами за мужество были награждены более 60 погибших бойцов добровольческих формирований. Это важно, потому что государство, которое забывает тех, кто погиб за него вчера, никто не будет защищать завтра", - подчеркнул глава государства.

Он также подчеркнул, что верит в то, что "настанет день, когда мы сыграем товарищеский матч между сборной ветеранов и сборной волонтеров на "Донбасс Арене" или на симферопольском "Локомотиве" под сине-желтым флагом".

"И я точно знаю, кто будет в нем победителем. Это будет Украина", - сказал Зеленский.

Визит Меркель в Украину:

22 августа канцлер ФРГ Ангела Меркель прибыла в Киев, где состоялась ее встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Зеленский рассказал, о чем шла речь на переговорах с Меркель.

Меркель заявила, что считает правильным отказ Украины вести переговоры с представителями "ДНР/ЛНР".

Мэра Киева Виталия Кличко не пустили встречать Меркель в аэропорту "Борисполь".

Автор: Антонина Доломанжи