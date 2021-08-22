В частности, темой переговоров был процесс мирного урегулирования ситуации на Донбассе, а также "Северный поток-2".

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, о чем шла речь на переговорах с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сообщил на совместной пресс-конференции с Меркель.

Он отметил, что рад приветствовать Меркель в Украине и поблагодарил Германию за 1,5 млн вакцин против COVID-19.

"Сегодня мы обсудили... много вопросов, в частности о рисках и масштабе угроз, на которые мы должны реагировать... Мы рассчитываем на Германию, которую считаем одним из наших ключевых союзников в Европе", - отметил президент.

Зеленский также поблагодарил немецкую сторону за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, мирного урегулирования ситуации на Донбассе и непризнание попытки аннексии Крыма со стороны России.

Читайте такжеУкраина предложила принять часть беженцев из Афганистана – Госдеп США"Приоритетной темой наших переговоров был процесс мирного урегулирования ситуации на Донбассе. Важно, чтобы в рамках "нормандского формата" Украина, Германия и Франция имели консолидированную позицию относительно плана мирного урегулирования, который должен быть основан на кластерах", - сказал президент.

Кроме того, он отметил, что актуальной остается и Парижская повестка дня, которая должна быть имплементирована.

"Мы стремимся добиться режима постоянного и устойчивого прекращения огня, обмена удерживаемыми лицами, открытие КПВВ со стороны временно оккупированных территорий и долгожданного доступа на временно оккупированные территории представителей Международного комитета Красного креста", - рассказал Зеленский.

По его словам, позиция относительно необходимости проведения саммита "нормандской четверки" является неизменной, а пока в этом вопросе отсутствует прогресс - давление на Россию должно сохраняться.

Читайте такжеВ НАТО поздравили Украину с Днем Независимости"Важным вопросом наших переговоров была энергетическая безопасность и "Северный поток-2". Мы рассматриваем этот проект исключительно через призму безопасности и считаем его опасным геополитическим оружием со стороны Кремля. В соответствии с Соглашением об ассоциации, мы инициировали проведение консультаций с Еврокомиссией и правительством ФРГ в ближайшее время", - добавил Зеленский.

По его словам, Украина имеет амбициозный план зеленой трансформации, а также поддерживает климатические амбиции Евросоюза.

Президент уточнил, что они с Меркель также обменялись мнениями по ситуации в Афганистане и надеются на достижение там мира.

Зеленский напомнил, что Украина эвакуировала оттуда 162 человека, среди которых 36 граждан Украины.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Кличко не пустили встречать Меркель в аэропорту "Борисполь".

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Автор: Антонина Доломанжи