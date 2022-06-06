Разработан механизм наказания людей, поддерживающих преступные действия режима российского диктатора Владимира Путина.

Международная рабочая группа Ермака-Макфола представила Дорожную карту индивидуальных санкций. Она предлагает ввести санкции против 100 000 человек.

Документ опубликовал глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Мы предлагаем механизм, благодаря которому задержка отставки или публичного осуждения политики Кремля дорого будет стоить", – говорится в документе.

По предложенной процедуре, НАЗК должно сформировать и обнародовать перечень лиц, которые отвечают критериям санкций, и отправить его правительствам стран, которые готовы ввести эти санкции. Соответственно последние должны объявить о санкциях в отношении этих лиц с определенной даты.

Однако у лица из списка потенциального введения санкций есть время до этой даты, чтобы публично осудить политику Кремля, уволиться с должности, передать часть своего состояния в Фонд реконструкции Украины и тому подобное. Тогда санкции против нее применять не будут.

"Если индивидуальные санкции будут наложены на все группы, предложенные в этом документе, это охватит 100 000 человек, что составляет наибольшее количество индивидуальных санкций в истории. Хотя это количество составляет менее 0,1% населения России, она затрагивает большую часть именно того тонкого слоя русского общества, который представляет российскую элиту и состоятельных", – говорится в документе.

Санкционные списки будут составляться по категориям в порядке приоритетности: олигархи, высшие чиновники, ключевой менеджмент компаний, в том числе с иностранцами, российские пропагандисты, руководство политических партий, члены семей и доверенные лица всех этих людей.

Группа Макфола-Ермака предлагает рассмотреть введение индивидуальных санкций в отношении всех российских спортсменов и отстранить их от любых международных соревнований.

Эксперты группы отмечают, что прежде всего необходимо взяться за олигархов, которые смогли избежать санкций в большинстве или во всех юрисдикциях. Например, это Владимир Потанин (владелец Норильского никеля и других крупных активов), Андрей Бокарев (совладелец Трансмашхолдинга и других крупных активов), Искандер Махмудов (совладелец компаний Трансойл, Трансмашхолдинг и тому подобное).

"Дорожную карту индивидуальных санкций, как и предыдущие наработки группы Макфола-Ермака (План действий по усилению санкций и Дорожную карту энергетических санкций) мы передали всем ключевым лицам, которые влияют на принятие соответствующих решений", - отметил Ермак.

Напомним, что ранее руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украина победит и сделает это как можно быстрее, если вовремя получит всю согласованную с партнерами помощь.

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