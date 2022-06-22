Президент назвал аргументы в пользу санкций.

Седьмой пакет санкций Европейский Союз в отношении Российской Федерации нужен как можно быстрее.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в видеообращении.

"Седьмой пакет санкций Европейского Союза нужен как можно быстрее. Россия должна ощутить постоянное усиление давления за войну и за свою агрессивную антиевропейскую политику", - подчеркнул он.

Он отметил, что очередные российские угрозы Литве, очередная волна энергетического давления, очередные порции лжи российских чиновников относительно продовольственного кризиса - все это аргументы, чтобы согласовать седьмой пакет санкций.

Как ранее сообщал УНИАН, 3 июня Евросоюз окончательно утвердил шестой пакет санкций против России. Под ограничения попал основатель "Яндекса" Аркадий Волож. Акции компании моментально обрушились, на фоне чего Волож решил покинуть свой пост.

После этого появилась информация, что Украина требует от Европейского союза разработать новый более жесткий пакет санкции против Российской Федерации, который нанесет еще больший удар по российской экономике.

Позже международная рабочая группа Ермака-Макфола представила Дорожную карту индивидуальных санкций, которая предусматривает введение санкций против 100 тысяч человек.

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