По мнению советника Виктора Орбана Балаша Орбана, Евросоюз тоже сильно страдает от санкций против РФ.

Советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Балаш Орбан призывает ЕС отказаться от новых санкций против России. Будапешт считает, что надо дипломатично договариваться с Кремлем.

Об этом сообщает Reuters.

По мнению советника Балаша Орбана, Евросоюз тоже сильно страдает от санкций против РФ.

"Мы бы рекомендовали остановить санкционный процесс... мы видим, что чем больше санкции мы вводим, тем труднее нам. А Россия? Да, им тоже больно, но они держатся, и, более того, даже продвигаются в Украине... Да, у нас есть определенные достижения, но если так пойдет и дальше, если логично подумать - это закончится плохо для нас", - подчеркнул Балаш.

Советник Орбана предлагает прекратить войну путем дипломатического урегулирования.

"Поэтому нужно подумать о чем-то другом - мирных переговорах, прекращении огня, дипломатии. Это решение, которое мы предлагаем", - говорит Балаш Орбан.

Напомним, что ранее Зеленский пригласил Виктора Орбана в Украину после того, как последний поддержал предоставление статуса кандидата на вступление в ЕС.

Также один из соратников Орбана приравнял Украину к нацистской Германии.

Добавим, что в седьмой пакет санкций против РФ не войдет газовое эмбарго, сообщал корреспондент "Радио Свобода".

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