Ракеты, изготовленные недавно в РФ, содержат компоненты производства компанийи "свободного мира".

Президент Владимир Зеленский заявил, что в новом 12-м санкционном пакете Евросоюз должен еще больше сосредоточиться на предотвращении обхода санкций Россией через третьи страны.

В речи на заседании Европейского совета, Зеленский поблагодарил Европу за принятие 11-го пакета санкций против РФ. "Важно не останавливаться в санкциях. Чем меньше будет пауз, тем меньше Россия адаптируется к давлению на нее и меньше придумывает, как обходить санкции. Спасибо, что 11-й санкционный пакет уделяет внимание попыткам России обойти санкции через третьи страны, и это внимание стоит усилить в 12-м санкционном пакете ЕС", - отметил он.

Президент подчеркнул, что многие ракеты, которые Россия применяет для ударов по Украине, были произведены недавно и содержат компоненты, которые произведены компаниями "свободного мира".

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"С этим нельзя мириться. Должны вместе полностью остановить использование Россией технологий "свободного мира" для агрессии против свободы", - добавил Зеленский.

Он также подчеркнул, что нельзя терпеть и того, что Россия делает с Запорожской АЭС. Глава государства напомнил, что россияне заминировали ЗАЭС - крупнейшую в Европе. Следовательно, он считает, что российская атомная отрасль заслуживает санкций в ответ на российский радиационный шантаж.

Антироссийские санкции

23 июня Совет ЕС одобрил 11-й пакет санкций против России. В частности, он содержит механизм противодействия обходу ограничений Россией, с помощью которого планируется ограничить продажу и передачу чувствительных технологий и продуктов двойного назначения другим странам, которые помогают россиянам обходить санкции.

Кроме того, пакет содержит индивидуальные ограничения против граждан и компаний, связанных с РФ.

28 июня к санкционному пакету присоединилась Швейцария.

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