Чем жестче будут санкции против России, тем быстрее будет и завершение ее агрессии, считает президент Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сегодняшние санкции против России и заявил, что чем жестче будут ограничения, тем быстрее агрессор завершит войну в Украине.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении. Он напомнил, что в санкционный список добавлено 322 компании РФ.

"Сегодня вступили в силу три новых санкционных решения в отношении тех, кто вкладывается в российскую агрессию и поддерживает ее. Прежде всего это очередной пакет санкций против российского ВПК - предприятий, которые обеспечивают армию-террориста. На этот раз в санкционные списки добавлено 322 компании: производители оружия, комплектующих и подобного", - сказал глава государства.

Других два санкционных списка, по словам Зеленского, это физические и юридические лица, которые помогают обходить санкции против России, держат имущество военных преступников и задействованы в уничтожении свободы как на территории самой России, так и на нашей земле.

"Наши санкционные пакеты детально прорабатываются, и в частности – по синхронизации с партнерами. Это одна из ключевых наших общих задач – абсолютно всех, кто стремится к более быстрому завершению войны, быстрее нашей победы. Задача - убрать любые возможности России обходить санкции. Каждая российская схема, которая позволяет обойти санкции, добавляет времени этой войне, добавляет возможностей агрессору. Соответственно, чем жестче санкционный режим против России, чем больше ограничений против государства-террориста и всех связанных с ним лиц, против всей российской экономики войны – то быстрее будет и завершение агрессии. И я благодарю всех в мире, кто понимает это", - подчеркнул Зеленский.

Также он отметил важность того, что началась глобальная ограничительная работа в отношении российской атомной отрасли.

"Эта отрасль не только генерирует средства для бюджета агрессора, но и помогает ставить в зависимость другие государства, на территории которых реализуются якобы "энергетические" атомные проекты. Любая энергетика для Кремля - это оружие. Атомная энергетика для них - это также оружие. И именно это, кстати, происходит на Запорожской атомной станции, которую Россия использует именно как оружие для шантажа мира. Для шантажа катастрофой. И хорошо, что Британия, Америка, Франция, Япония, Канада образовали альянс, который должен убрать с глобального рынка атомную отрасль государства-террориста", - заявил президент.

Сегодня президент одобрил новые санкции против России

Как сообщал УНИАН, сегодня Зеленский своими указами ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер до 40 физических и 382 юридических лиц.

Указом №236/2023 введено в действие еще одно решение Совета национальной безопасности и обороны от 22 апреля 2023 года, в соответствии с которым санкции вводят против 322 юридических лиц.

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