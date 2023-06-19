Великобритания готова использовать санкции, чтобы гарантировать, что Россия заплатит за восстановление страны.

Великобритания планирует сохранять антироссийские санкции до тех пор, пока Украина не получит компенсацию от страны-агрессора за причиненный войной ущерб.

Как пишут Reuters та The Guardian, 19 июня министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли представил новый закон, который позволит правительству использовать санкции для того, чтобы гарантировать выплату россиянами компенсации Украине.

"Поскольку Украина продолжает защищаться от вторжения России, очевидны ужасные последствия путинской войны. Потребности Украины в реконструкции огромны и будут огромными. Благодаря нашим новым мерам мы усиливаем подход Великобритании к санкциям, подтверждая, что Великобритания готова использовать санкции, чтобы гарантировать, что Россия заплатит за восстановление страны, на которую она так безрассудно напала", – сказал Клеверли.

Глава ОПУ Андрей Ермак уточнил, что новый законодательный механизм также позволит россиянам, которые находятся под санкциями Великобритании, жертвовать свои замороженные средства на восстановление Украины.

Антироссийские санкции Великобритании - что нужно знать

После вторжения РФ в Украину в прошлом году Великобритания заморозила активы на сумму более 18 миллиардов фунтов (23 миллиарда долларов) и наложила санкции на более чем 1550 россиян. в

В санкционный список попал, в том числе, Роман Абрамович, бывший владелец футбольного клуба "Челси".

В марте прошлого года Роман Абрамович объявил о решении футбольный клуб и передать средства в благотворительный фонд для помощи пострадавшим от войны.

В конце зимы правительство Великобритании сообщило, что передаст Украине все средства, вырученные от продажи "Челси". Но теперь, по информации СМИ, подсанкционный российский олигарх отказывается подписать соглашение о выделении миллиардов фунтов стерлингов Украине. Абрамович хочет, чтобы часть средств передали россиянам.

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