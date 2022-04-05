По словам Ермака, нужны такие санкции, которые смогут разрушить российскую экономику.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал санкции, которые Евросоюз намерен принять 6 апреля, и указал, какие из них помогут остановить войну России против Украины.

Об этом Ермак написал в Telegram.

"Сейчас в западных СМИ появляется информация о новом пакете санкций, которые готовит ЕС против россии. The Wall Street Journal и Reuters сообщают, что в рамках нового пакета санкций ЕС хочет ввести ограничения на импорт из россии калийных удобрений, запретить импорт российского цемента, древесины, каучука, икры и водки. Также есть вероятность запрета на экспорт в россию полупроводников и оборудования, в частности для добычи сжиженного газа", — написал Ермак.

Руководитель ОП добавил, что WSJ пишет, что страны ЕС рассматривают введение ограничений по нефти и углю из РФ как альтернативу энергетическому эмбарго.

"Нужно наконец-то понять, что нефтяное эмбарго, а также санкции против российских банков - это тот шаг, который необходим для прекращения войны в Украине. Потому что это разрушит российскую экономику", - подчеркнул Ермак.

Он посоветовал западным лидерам последовать примеру Польши и стран Балтии. "И не стоит искать полумеры, как это было в 2014 году. Никакие ограничения не заменят эмбарго", – отметил он.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля стало известно, что Литва первой в ЕС полностью отказалась от российского газа. Страна решила больше не импортировать природный газ из России. "Стремясь получить полную энергетическую независимость от российского газа, в ответ на энергетический шантаж России в Европе и войну в Украине, Литва полностью отказалась от российского газа: с начала этого месяца литовская газотранспортная система работает без импорта российского газа", – говорилось в сообщении Министерства энергетики страны.

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