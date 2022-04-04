Кроме этого, гендиректор Deutsche Bank предостерегает от запрета на энергоресурсы из России из-за якобы "страшных последствий" для экономики Германии.

Австрия не будет поддерживать любое эмбарго Евросоюза на поставки российского газа.

Об этом заявил министр иностранных дел Александр Шалленберг, пишет Bloomberg. По его мнению, ЕС имеет другие варианты усиления карательных мер против правительства Путина.

Таким образом австрийский чиновник подтвердил прежнюю позицию руководства этой страны в отношении призывов прекратить торговлю энергоресурсами с Россией.

Как отмечает Bloomberg, хотя Австрия является одним из крупнейших производителей зеленой энергии, на газ приходится примерно четверть ее потребностей в энергии. Импорт газа из России составляет 80% поставок газа в Австрию.

В Deutsche Bank предостерегают от запрета на импорт энергоносителей из РФ

Тем временем генеральный директор крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank AG Кристиан Севинг присоединился к растущему списку немецких чиновников и политиков, которые предупреждают о якобы "страшных последствиях" для экономики страны, если поставки российских энергоресурсов будут прекращены.

По словам Севинга, который, к слову, вместе с Путиным числится членом российского фонда "Росконгресс", Германия, уже борется со стремительными темпами инфляции, и якобы столкнется с "дальнейшим ухудшением ситуации, если будет прекращен импорт или поставки российской нефти и природного газа".

"Явная рецессия в Германии, вероятно, была бы неизбежной", - считает немецкий финансист.

Бучанская резня

2 апреля свет увидел свидетельства зверств российских военных в населенных пунктах Киевской области. На шокирующих фото из Бучи видно, что оккупанты убивали связанных людей. Украинцев хоронили в братских могилах. Некоторые трупы оставались прямо посреди улиц.

Мировые лидеры не смогли обойти вниманием зверства россиянин. Действия армии РФ осудили во всех европейских странах и организациях. В связи с этим в ЕС заявили, что готовят новые санкции против России. По данным Financial Times, новые ограничения включают в себя запрет на использование российскими судами портов ЕС, дополнительные экспортные ограничения и эмбарго на поставки энергоносителей.

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