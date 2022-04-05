Новый пакет санкций со стороны ЕС является реакцией блока на зверства российских военных в Буче.

Европейский Союз планирует ввести запрет на импорт угля из России, а также запрет на въезд в блок большинства российских грузовиков и кораблей.

Об этом сообщает Reuters.

Новый пакет санкций со стороны ЕС является реакцией блока на зверства российских военных в Буче, ставших очевидными после освобождения города.

Издание приводит подробности о том, какие санкции против России обсуждаются сейчас в ЕС:

запрет на импорт угля, древесины, химикатов и другой продукции из России - на 9 миллиардов евро в год;

запрет на поставки в Россию полупроводников, компьютеров, технологий для газовой промышленности, транспорта и других отраслей - на 10 миллиардов евро в год;

закрытие границ для российских грузовиков и судов (исключение - для поставок энергетических продуктов, продовольствия и лекарств);

санкции против ВТБ и ещё трёх банков, уже отключенных от SWIFT;

дополнительные ограничения в отношении олигархов.

Как сообщал УНИАН, послы стран Европейского Союза планируют собраться 6 апреля, чтобы обсудить пакет новых санкций против России в связи с агрессией РФ против Украины.

Также сообщалось, что Евросоюз рассматривает альтернативу эмбарго для нефти и угля из России.

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