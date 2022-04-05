Европейский Союз планирует ввести запрет на импорт угля из России, а также запрет на въезд в блок большинства российских грузовиков и кораблей.
Об этом сообщает Reuters.
Новый пакет санкций со стороны ЕС является реакцией блока на зверства российских военных в Буче, ставших очевидными после освобождения города.
Издание приводит подробности о том, какие санкции против России обсуждаются сейчас в ЕС:
- запрет на импорт угля, древесины, химикатов и другой продукции из России - на 9 миллиардов евро в год;
- запрет на поставки в Россию полупроводников, компьютеров, технологий для газовой промышленности, транспорта и других отраслей - на 10 миллиардов евро в год;
- закрытие границ для российских грузовиков и судов (исключение - для поставок энергетических продуктов, продовольствия и лекарств);
- санкции против ВТБ и ещё трёх банков, уже отключенных от SWIFT;
- дополнительные ограничения в отношении олигархов.
Как сообщал УНИАН, послы стран Европейского Союза планируют собраться 6 апреля, чтобы обсудить пакет новых санкций против России в связи с агрессией РФ против Украины.
Также сообщалось, что Евросоюз рассматривает альтернативу эмбарго для нефти и угля из России.