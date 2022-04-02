Сейчас вся потребность Литвы в газе удовлетворяется за счет Клайпедского терминала сжиженного природного газа.

Литва решила больше не импортировать природный газ из России, тем самым став первой среди стран ЕС, полностью отказавшейся от российского газа.

Об этом сообщает Министерство энергетики Литовской Республики.

"Стремясь получить полную энергетическую независимость от российского газа, в ответ на энергетический шантаж России в Европе и войну в Украине, Литва полностью отказалась от российского газа: с начала этого месяца литовская газотранспортная система работает без импорта российского газа", – говорится в сообщении.

Сейчас вся потребность Литвы в газе удовлетворяется за счет Клайпедского терминала сжиженного природного газа. На ближайший период клиенты оформляли заказы на транспортировку газа только с терминала. В случае необходимости газ в Литву также можно будет поставлять через газовое сообщение с Латвией, а с 1 мая – и через газовую сеть с Польшей.

Министр энергетики Дайнюс Крейвис подчеркнул, что это поворотный момент в истории энергетической независимости Литвы:

"Мы первая страна ЕС среди стран-поставщиков "Газпрома", которая обеспечила независимость от поставок российского газа, и это является результатом долгосрочной последовательности, энергетической политики и своевременных инфраструктурных решений", – заявил он.

Энергетический шантаж россии в Европе

23 марта президент страны-агрессора Путин заявил, что РФ решила принимать оплату за поставленный в Европу газ в российских рублях.

В этих условиях требование России платить за газ в рублях теряет смысл, поскольку Литва больше не заказывает российский газ и не собирается за него платить. В ответ российская газоснабжающая компания "Газпром" сообщила Amber Grid, что больше не намерен импортировать газ из России через литовско-белорусское сообщения.

Транзитный газ через Литву продолжает транспортироваться для нужд Кенигсберга, но в другом техническом режиме, чем обычно, обеспечивая передачу лишь необходимого количества газа для транзита.

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