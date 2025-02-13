Сегодня заседание парламента не состоялось, потому что фракция "ЕС" блокировала работу.

Сегодня заседание Верховной Рады Украины не состоялось, потому что фракция "Европейская солидарность" заблокировала президиум и трибуну парламента, протестуя против введения санкций в отношении их лидера Петра Порошенко, которые ввел Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) на заседании 12 февраля.

Как сообщает корреспондент УНИАН, депутаты из фракции "ЕС" держали в президиуме парламента плакаты: "Украина не Россия", "Нет диктатуре". Председатель ВР Руслан Стефанчук очень эмоционально отреагировал на это блокирование работы ВР.

"Боже, как дорого стоит шкура одного человека. Это ужас", - отметил Стефанчук на заседании.

На это ему представители из фракции "ЕС" отметили, что дорого стоит демократия в Украине. В президиуме началась потасовка и Стефанчук заявил, что сегодня заседание парламента вести не возможно и депутаты разошлись.

Позже народный депутат Украины Юрий Камельчук из фракции "Слуга народа" заявил, что во время столкновения в зале ВР депутат из фракции "ЕС" Михаил Боднар повредил ему руку. Сначала он отказался показывать повреждения, но позже сказал, что ему едва не вырвали ноготь, палец был в крови. При этом отметил, что не будет обращаться ни к правоохранителям, ни в Регламентный комитет ВР.

Народный депутат Украины Ольга Василевская-Смаглюк из фракции "Слуга народа" на брифинге заявила, что из-за блокирования фракцией "ЕС" работы парламента сегодняшнее заседание сорвано. По ее словам, это было ожидаемо, но все же была надежда принять несколько законопроектов.

"Впрочем оппозиция скоординировано зашла сразу после минуты молчания с плакатом в президиум и дальше началось блокирование", - отметила она.

При этом добавила, что и завтрашнее заседание вряд ли состоится.

"Заседание ВР ожидать в ближайшее время не стоит, оппозиция будет блокировать трибуну. Здесь есть два варианта - или позволить им блокировать трибуну и работу парламента, или разблокировать трибуну силовым вариантом, но это будет немножко напоминать созыв, где правящей была "Партия регионов". Поэтому хотелось бы от этого воздержаться, но это зависит от того будет ли "ЕС" и дальше блокировать работу ВР", - сказала Василевская-Смаглюк.

По ее словам, следующее пленарное заседание, скорее всего, будет в 20 числах февраля и надо, чтобы за это время "ЕС" немного "остыла" и необходимо договориться на согласительном совете лидеров фракций как работать в дальнейшем.

"Если это не получится, то будет "конкурс" кто первый заблокирует трибуну", - добавила она.

По ее словам, если "СН", то это даст возможность парламенту работать.

В то же время на фоне бурных событий в Раде в Козине, где проживает Порошенко - полная тишина. Об этом сообщает корреспондент УНИАН, который побывал у ворот дома экс-президента в четверг утром.

Санкции против Порошенко - что известно

Как сообщал УНИАН, по данным издания Forbes Ukraine, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) на заседании в среду, 12 февраля, ввел санкции против депутата и бизнесмена Петра Порошенко.

Как заявил один из собеседников издания, санкции могли ввести согласно статье о государственной измене. В вечернем обращении президента Украины Владимира Зеленского речь шла о заседании СНБО. Он отметил, что каждый, кто уничтожал национальную безопасность Украины и помогал России должен отвечать.

Зеленский сказал, что миллиарды, которые были заработаны фактически продажей Украины, украинских интересов, украинской безопасности, должны быть заблокированы и должны работать на защиту Украины и украинцев. При этом фамилию Порошенко не называл.

Уже 13 февраля стало известно, что Зеленский ввел в действие санкции против Петра Порошенко, Константина Жеваго, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Виктора Медведчука. Ограничения предусматривают блокирование активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, ограничение торговых операций и тому подобное.

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