Президент Украины Владимир Зеленский не подписал финансовое соглашение, переданное министром финансов США Скоттом Бессентом, пишет CNN.
Накануне президент США Дональд Трамп заявлял, что Бессент посетит Украину для обсуждения доступа к полезным ископаемым.
Как сообщил источник "Суспільного" в Офисе президента, Зеленский передал Трампу, что Украина получила драфт соглашения по полезным ископаемым и начала анализировать предложение. Отмечается, что окончательный ответ дадут в Мюнхене во время встречи с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.
"Сам президент Трамп не обращался подписать это соглашение, обсуждение шло с министром финансов США. Президент Трамп все воспринял в разговоре положительно", - сообщили в издании со ссылкой на собеседника.
В CNN тем временем отметили, что, Зеленский надеялся встретиться с Трампом лично, чтобы "обсудить широкомасштабное видение мира", вместо этого ему представили визит Бессента.
"Именно во время краткого визита Бессента появились новости о том, что Трамп был занят в другом месте: он, возможно, провел свой второй телефонный разговор за последние дни с президентом России Владимиром Путиным… Трамп и Путин, похоже, задали тон, а Зеленский получил постбрифинг", - говорится в статье.
Как пишет издание, есть основания надеяться, что "подход Трампа основан на более непреложных принципах и сложной основе":
"Он и его команда явно провели конфиденциальные обсуждения и, похоже, формулируют план, который Келлог сформулировал некоторое время назад. Это требует некоторой дисциплины… Для Трампа война на Украине - это то, что, как он думал, он сможет исправить за 24 часа после прихода к власти… Это не его приоритет. Зеленский тоже не его. Человек на вершине его списка вызовов - Путин. Он тот, с кем он стремится заключить мир, хотя технически Соединенные Штаты не находятся в состоянии войны в Украине".
Напомним, в среду, 12 февраля, Трамп провел телефонный разговор с Путиным. Он назвал беседу "продолжительной и очень продуктивной", и заявил, что они договорились работать вместе - "очень тесно, включая посещение государств друг друга", а также начнут переговоры "немедленно".
После этого президент США созвонился с Зеленским, который заявил, что это был "длительный разговор":
"О возможностях достичь мира. О нашей готовности работать вместе на уровне команд. О наших технологических возможностях, в частности дроны и другие современные производства. Благодарен Президенту Трампу за интерес к тому, что мы можем сделать вместе".