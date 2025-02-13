Сообщается, что Украина анализирует предложение.

Президент Украины Владимир Зеленский не подписал финансовое соглашение, переданное министром финансов США Скоттом Бессентом, пишет CNN.

Накануне президент США Дональд Трамп заявлял, что Бессент посетит Украину для обсуждения доступа к полезным ископаемым.

Как сообщил источник "Суспільного" в Офисе президента, Зеленский передал Трампу, что Украина получила драфт соглашения по полезным ископаемым и начала анализировать предложение. Отмечается, что окончательный ответ дадут в Мюнхене во время встречи с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

Видео дня

"Сам президент Трамп не обращался подписать это соглашение, обсуждение шло с министром финансов США. Президент Трамп все воспринял в разговоре положительно", - сообщили в издании со ссылкой на собеседника.

В CNN тем временем отметили, что, Зеленский надеялся встретиться с Трампом лично, чтобы "обсудить широкомасштабное видение мира", вместо этого ему представили визит Бессента.

"Именно во время краткого визита Бессента появились новости о том, что Трамп был занят в другом месте: он, возможно, провел свой второй телефонный разговор за последние дни с президентом России Владимиром Путиным… Трамп и Путин, похоже, задали тон, а Зеленский получил постбрифинг", - говорится в статье.

Как пишет издание, есть основания надеяться, что "подход Трампа основан на более непреложных принципах и сложной основе":

"Он и его команда явно провели конфиденциальные обсуждения и, похоже, формулируют план, который Келлог сформулировал некоторое время назад. Это требует некоторой дисциплины… Для Трампа война на Украине - это то, что, как он думал, он сможет исправить за 24 часа после прихода к власти… Это не его приоритет. Зеленский тоже не его. Человек на вершине его списка вызовов - Путин. Он тот, с кем он стремится заключить мир, хотя технически Соединенные Штаты не находятся в состоянии войны в Украине".

Напомним, в среду, 12 февраля, Трамп провел телефонный разговор с Путиным. Он назвал беседу "продолжительной и очень продуктивной", и заявил, что они договорились работать вместе - "очень тесно, включая посещение государств друг друга", а также начнут переговоры "немедленно".

После этого президент США созвонился с Зеленским, который заявил, что это был "длительный разговор":

"О возможностях достичь мира. О нашей готовности работать вместе на уровне команд. О наших технологических возможностях, в частности дроны и другие современные производства. Благодарен Президенту Трампу за интерес к тому, что мы можем сделать вместе".

Вас также могут заинтересовать новости: