Президент Колумбии заявил, что "безумие" на территории Украины должно прекратиться.

На фоне полномасштабного вторжения России на территорию независимой украины президент Колумбии Иван Дуке назвал войну РФ против Украины геноцидом.

Об этом он сказал в интервью CNN.

На вопрос, согласен ли он с президентом США Джо Байденом, который назвал военные преступления России на территории Украины геноцидом, Дуке ответил: "То, что происходит в Украине, — это геноцид. И это должно прекратиться. Это безумие".

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

13 апреля 2022 года президент США Джо Байден впервые назвал действия России в Украине геноцидом.

14 апреля 2022 года премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что считает правильным называть действия России в Украине геноцидом.

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