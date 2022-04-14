24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину / фото УНИАН Сергей Чузавков, Александр Синица

На фоне полномасштабного вторжения России на территорию независимой украины президент Колумбии Иван Дуке назвал войну РФ против Украины геноцидом.

Об этом он сказал в интервью CNN.

На вопрос, согласен ли он с президентом США Джо Байденом, который назвал военные преступления России на территории Украины геноцидом, Дуке ответил: "То, что происходит в Украине, — это геноцид. И это должно прекратиться. Это безумие".

Война против Украины:

  • 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
  • 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
  •  Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.
  • 13 апреля 2022 года президент США Джо Байден впервые назвал действия России в Украине геноцидом.
  • 14 апреля 2022 года премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что считает правильным называть действия России в Украине геноцидом.

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