Он заявил, что недостаточная реакция мирового сообщества на оккупацию Крыма в 2014 году привела к таким масштабам российской агрессии.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Украина постепенно восстановит справедливость в отношении украинского Крыма.

Об этом глава государства сказал в вечернем обращении к украинцам, которое обнародовано в социальной сети Facebook.

"За годы оккупации Россия превратила Крым в большой военно-тюремный лагерь. И десятки тысяч людей стали его жертвами. Крым стал плацдармом для ударов по свободной территории нашей страны", - заявил президент.

"Слабая и недостаточно принципиальная реакция на оккупацию в 2014 году и в последующие годы стала одной из предпосылок того, что российская агрессия смогла разрастись до таких масштабов. Постепенно восстановим справедливость и в отношении нашего Крыма", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, сегодня Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном и пригласил его принять участие в онлайн-саммите международной Крымской платформы 23 августа текущего года.

Напомним, что ранее представитель президента Украины в Автономной республике Крым заявила, что для его возвращения рассматриваются абсолютно все методы, в том числе военный.

Военный эксперт Олег Жданов предположил, как именно Вооруженные Силы Украины будут освобождать оккупированный Крым.

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