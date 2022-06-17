Представитель Зеленского в Крыму отметила, что для возвращения Крыма рассматриваются все возможные варианты.

Для возвращения временно оккупированного Россией Крыма рассматриваются абсолютно все методы, среди которых есть военный.

Об этом сообщила представитель президента Украины в Автономной республике Крым Тамила Ташева в эфире совместного телемарафона.

Она подчеркнула, что после 24 февраля подходы к деоккупации Крыма изменились.

"Вопрос использования различных асимметричных мер, в том числе и элементов военных, не исключались в Стратегии деоккупации и реинтеграции. Вопрос Крыма после 24 февраля и подходы к возвращению территорий тоже изменились. И, конечно, для возвращения территорий будем использовать абсолютно все методы, которые есть сейчас, то есть на момент "Х", назовем его так, будут нам нужны для возвращения этой территории", - пояснила Ташева.

Как сообщал УНИАН, вчера Главное управление разведки получило подробную техническую документацию Крымского моста с названием "Строительство транспортного перехода через Керченский пролив".

А 15 июня генерал-майор ВСУ, который с первых дней руководил обороной Николаева и Николаевской области Дмитрий Марченко заявил, что Керченский мост является целью номер один для украинских военных.

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