Главы государств обсудили сотрудничество в сфере безопасности, макрофинансовую поддержку Украины, наращивание экспорта украинского зерна, расширение антивоенной коалиции.

В рамках постоянного диалога президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном – предметные переговоры длились полтора часа.

Об этом сообщили в Офисе главы украинского государства.

Как отмечается, Зеленский проинформировал Макрона о ходе противодействия российской агрессии и ситуации на поле боя.

"Мы ведем войну против настоящего государства-террориста. Спланированное циничное уничтожение Россией украинских военнопленных в Оленовке – свидетельство этого", – подчеркнул украинский президент.

Он поблагодарил Францию за решительное осуждение этого преступления против человечности и готовность содействовать привлечению виновных к ответственности.

Лидеры государств предметно обсудили сотрудничество в сфере безопасности. Президент Украины отметил принятые Францией решения о поставках нового современного вооружения, а также оказанную оборонительную помощь. Стороны договорились координировать дальнейшие действия по предоставлению Украине помощи в сфере безопасности как Францией, так и другими международными партнерами, в частности по удовлетворению первоочередных потребностей украинских защитников в современном вооружении.

Отдельно обсуждались вопросы макрофинансовой поддержки нашего государства и весомая роль Французской Республики в этом процессе.

Зеленский выразил благодарность французской стороне за практический вклад в усилия по борьбе с безнаказанностью России, а именно – направление в Украину группы медиков и жандармов для установления фактов преступлений, совершенных российским агрессором. В этой связи обсуждался вопрос продолжения работы указанной группы.

Также значительное внимание президенты уделили участию Франции в послевоенном восстановлении Украины, в частности приобщению к реализации Fast Recovery Plan.

Особое место в разговоре заняла тема глобальной продовольственной безопасности. Обсуждались практические аспекты наращивания экспорта украинского зерна.

Президент Франции подробно проинформировал об итогах своего турне по странам Африки, одним из результатов которого стало расширение антивоенной коалиции и консолидация международной поддержки Украины в условиях полномасштабной агрессии против нашего государства со стороны России.

Зеленский пригласил Макрона принять участие в онлайн-саммите международной Крымской платформы 23 августа текущего года.

Президент Украины также выразил благодарность за участие первой леди Франции Брижит Макрон во втором киевском Саммите первых леди и джентльменов 23 июля 2022 года.

Вторжение РФ в Украину

Как сообщал УНИАН, войска РФ рано утром 24 февраля вторглись в Украину. В том числе и с территории Беларуси, которую российским захватчикам любезно сдал Лукашенко.

Кремль не объявлял войну Украине, а назвал полномасштабную агрессию "спецоперацией", направленной, в частности, на "денацификацию" и "демилитаризацию" украинского государства.

Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.

Владимир Путин утверждал, что конечной целью войны в Украине якобы является защита Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность РФ.

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