По его словам, "цель номер один" на полуострове - это Крымский мост.

Освобождение Крыма от оккупантов ВСУ будут проводить не позиционными боями, а посредством маневренного наступления отдельными частями и подразделениями.

Такой прогноз озвучил военный эксперт Олег Жданов.

"В основном это будет работа дистанционная. Я надеюсь, к тому времени у нас уже будут ракеты с дальностью пуска до 300 км и мы сможем перекрыть артерию в виде Крымского моста. И у нас будет работать авиация. Какая - вопрос оставим открытым. Я имею в виду старая советская или уже западного образца тоже сможет поучаствовать в освобождении Крыма", - говорит эксперт.

По его словам, "цель номер один" на полуострове на сегодняшний день - это Крымский мост.

"Как только придете первая [дальнобойная] ракета, на мой взгляд, надо сразу же наносить удар по Крымскому мосту. Надо перекрывать этот "кран", бесконечный поток военной техники, который идет через Южный военный округ и Крымский мост... Большая часть техники, которая заходит через понтонные переправы в Херсон, все заходит с территории Крыма. Все завозится туда. А там сейчас начнут накапливать новую волну техники. Так зачем ждать? Надо немедленно перекрывать этот кран", - убежден Жданов.

Ранее в разведке сообщили, что в оккупированный Крым после восстановления перебросили батальонно-тактическую группу Воздушно-десантных войск России, чтобы отправить на войну РФ против Украины.