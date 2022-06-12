По словам министра обороны, война России против Украины показала, что союзники Украины больше говорят о правах и свободе человека, чем защищают их.

Украина никогда не согласится на территориальные уступки российскому режиму, который пролил столько украинской крови.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью The Economist.

"Они пытаются создать достаточно хаоса, паники и страха, чтобы заставить нас подписать акт капитуляции. Это не сработало. Мы даже не близки к тому, чтобы быть в таком настроении", - сказал Резников.

По словам министра обороны, война России против Украины показала, что союзники Украины больше говорят о правах и свободе человека, чем защищают их.

"Бюрократия и прагматизм Запада оказались гораздо сильнее его ценностей", - отметил Резников.

Для Франции и Германии Украина является раздражающим препятствием на пути к комфортной жизни.

Резников, учитывая свой опыт ведения переговоров по Донбассу в 2020-2021 годах отметил, что Россия не считает мирные соглашения постоянными. Это делает невозможным традиционное перемирие с Кремлем, как бы того ни желал президент Франции Эммануэль Макрон, который сказал, что Россию нельзя "унижать".

Резников добавил, что когда придет время, Украина будет вести переговоры о новой архитектуре безопасности в Европе, что будет означать гарантии безопасности от стран, которым она доверяет.

Война России против Украины

Как сообщал УНИАН, 24 февраля Россия вторглась на территорию Украины. Путин назвал войну с суверенным государством "специальной военной операцией", призванной якобы "демилитаризовать" и "денацифицировать" страну.

Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.

2 июня 2022 года Зеленский заявил, что Россия оккупировала около 20% территории Украины - нужно освободить 2 тыс. 603 населенных пункта.

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