При этом политолог раскритиковал французского президента за его переговоры с Путиным и предложение" сохранить ему лицо".

Власти Франции и Германии боятся победы Украины и поражения президента РФ Владимира Путина.

Такое мнение высказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в интервью НВ.

"Франция и Германия боятся победы Украины и поражения Путина, потому что победа Украины изменит всю структуру международных отношений, структуру безопасности в Европе. Ведь после каждой мировой войны, давайте называть вещи своими именами, то, что происходит сейчас - это мировая война, новую структуру определяют победители", - пояснил Пионтковский.

Политолог считает, что в этой новой системе Германия и Франция потеряют свой геополитический вес.

"Ведь французы бесперебойно повторяют "grandeur de la France" — "величие Франции", этим они компенсируют тот факт, что позорно проиграли Вторую мировую войну и потеряли статус великой мировой державы. А этот искусственный "grandeur de la France", который они раздувают, всегда заключается в том, что они как-то гадят американцам и заигрывают с Кремлем", - сказал эксперт.

Президент Франции Эммануэль Макрон, не скрывая, заявляет: "Я могу быть посредником, я единственный посредник, с которым Москва будет разговаривать".

"Пусть сами и разговаривают. Макрон - посредник, хоть с диктатором посредники уже никому не нужны будут", - заявил политолог.

По его словам, у немцев интерес, скорее, экономический и деловой. Поэтому они "служат Кремлю за привилегированные экономические отношения и более дешевый газ", а кроме того "прилично обогащаются".

"Поэтому эти две страны и изображают "давайте не будем заострять, а вдруг Путин использует ядерное оружие". И никто уже не боится этих понтов с ядерным оружием после того, как американцы Путину объяснили, что в этом случае Россия получит сокрушительный ответ, который коснется его лично. С этим шантажом гопника из питерской подворотни покончено. Они боятся не ядерной бомбы Путина. Франция и Германия боятся победы Украины и ее новой роли в международных отношениях, и потере ими роли привилегированных европейских проституток Кремля", - сказал Пионтковский.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что попытки президента Франции Эммануэля Макрона найти дипломатический выход для главы Кремля Владимира Путина напрасны.

Вас также могут заинтересовать новости: