Путин совершил историческую ошибку, считает французский лидер.

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что после вторжения в Украину Россия находится в изоляции.

Об этом шла речь в его интервью французским СМИ в пятницу, 3 июня.

"Я сказал ему (Путину - УНИАН), что он совершил историческую и фундаментальную ошибку для своего народа, для себя и для истории. Я думаю, что он изолировал себя. Изоляция — это одно, но возможность выбраться из нее — это трудный путь", - отметил он.

В то же время Макрон заявил, что не следует "унижать" Россию, чтобы после прекращения боевых действий была возможность "найти выход, используя дипломатические средства".

Как писал УНИАН, с момента полномасштабного вторжения России и Украину Макрон неоднократно проводил телефонные разговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в связи с этим призывал его не вести переговоры на условиях Российской Федерации.

В частности, 28 мая состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном и федеральным канцлером ФРГ Олафом Шольцом.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что президент Франции Эммануэль Макрон пытался добиться успеха в посредничестве между Украиной и Россией, предлагая ему уступки по суверенитету. Это предложение украинский лидер решительно отклонил.

Издание Politico ранее сообщило, что некоторые западные лидеры, от Франции до Германии и Италии, хоть и поддерживают Украину, несколько обеспокоены возможными последствиями ее победы в войне с Россией. Так, на Западе опасаются, что Россия испытает "унижение", что может создать ряд новых проблем.

Большое беспокойство чиновников заключается в том, что победа Украины может дестабилизировать Россию, "сделав ее еще более непредсказуемой и поставив нормализацию энергетических связей еще дальше за пределы досягаемости", пишет Politico. Именно поэтому некоторые западноевропейские столицы выступают за возможность дать России "спасти лицо" в этой войне, "даже если это будет стоить Украине определенной территории".

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