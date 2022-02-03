Министр обороны Алексей Резников прокомментировал слова Путина о Крыме, Украине и НАТО.

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что риторика Кремля начала серьезно меняться.

Об этом он заявил, отвечая на вопрос УНИАН, не означает ли высказывание Путина о том, что в случае вступления Украины в НАТО Россия рискует получить военное противостояние с Альянсом, поскольку Украина захочет вернуть Крым, то, что в Кремле согласились на деэскалацию ситуации ("включили заднюю передачу")?

Резников отметил: "Иногда хочется ответить в том стиле, как прозвучал вопрос, но я себе не могу этого позволить. Я скажу так: мне кажется, что серьезно начала меняться риторика в Кремле. Я тоже обратил на это внимание, а ваше внимание я хотел бы обратить на то, что в последнее время персонально их беспокоит срок подлета ракет, это вызывает, наверное, какую-то персональную фобию (у руководства РФ - УНИАН)".

Напомним, что ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что вступление Украины в НАТО создаст военные угрозы для аннексированного Крыма.

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17 декабря 2021 года МИД РФ обнародовал проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности" и проект соглашения о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов НАТО. В частности, Россия предлагает НАТО отказаться от принятия Украины в Нато, а также "от любой военной деятельности на территории Украины". Также РФ предлагает США не создавать военные базы на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

В связи с этим 10 января в Женеве состоялся диалог по стратегической стабильности между США и РФ, 12 января - заседание Совета НАТО-Россия, а 13 января - заседание Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман, возглавлявшая американскую делегацию на встрече в Женеве, после переговоров с представителями РФ заявила о жесткой позиции по поддержке Украины. В частности, США не согласились с предложениями РФ о неприятии Украины в НАТО.

Кроме того, страны-члены НАТО на встрече с РФ подтвердили политику "открытых дверей" о принятии новых членов. Также все страны-члены заявили, что не откажутся от размещения войск на восточных рубежах Альянса.