Президент РФ пожаловался на Альянс и заявил, что боится за Крым.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что вступление Украины в НАТО создаст военные угрозы для аннексированного Крыма. Он также добавил, что Альянс "бросил" Россию, обещая не расширяться на восток.

Соответствующее заявление он сделал во вторник, 1 февраля, во время совместной пресконференции с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном.

В частности, Путин отметил, что России вроде бы обещали не продвигать НАТО на восток "ни на дюйм", но сделали иначе.

"Сегодня мы видим, где находится НАТО: Польша, Румыния, страны Прибалтики. Сказали одно, сделали другое. Как у нас говорят в народе, "кинули", ну просто обманули", - заявил Путин.

Кроме того, российский лидер раскритиковал НАТО за политику "открытых дверей". По его словам, этот принцип нигде не записан.

В то же время Путин объяснил, почему Москва остерегается вступления Украины в НАТО.

"Представьте, что напичканная оружием, она (Украина - УНИАН) начнет операцию в Крыму — нам что, воевать с блоком НАТО?"- заявил Путин.

Также президент РФ заявил, что хочет избежать негативного развития событий вокруг Украины, но пригрозил, что "создавая угрозы для России", Украина создает их и для себя.

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17 декабря 2021 года МИД РФ обнародовал проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности" и проект соглашения о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов НАТО. В частности, Россия предлагает НАТО отказаться от принятия Украины в Альянс, а также "от любой военной деятельности на территории Украины". Также РФ предлагает США не создавать военные базы на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

В связи с этим 10 января в Женеве состоялся диалог по стратегической стабильности между США и РФ, 12 января - заседание Совета НАТО-Россия, а 13 января - заседание Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман, возглавлявшая американскую делегацию на встрече в Женеве, после переговоров с представителями РФ заявила о жесткой позиции по поддержке Украины. В частности, США не согласились с предложениями РФ о неприятии Украины в НАТО.

Кроме того, страны-члены НАТО на встрече с РФ подтвердили политику "открытых дверей" о принятии новых членов. Также все страны-члены заявили, что не откажутся от размещения войск на восточных рубежах Альянса.

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