По словам Чалого, окружение президента РФ стремится надолго удержать свою власть.

Главной целью нынешнего российского режима во главе с Владимиром Путиным является удержание своей власти.

Такое мнение высказал экс-посол Украины в США, дипломат Валерий Чалый в эфире 24 канала.

"Самая большая цель этой российской группы у власти - "коллективного" Путина вместе с Патрушевым, Шойгу и многими, кто имеет состояние от олигархического режима - она в том, чтобы надолго удержать власть в России", - заявил он.

Расширение империи, по его словам - это дополнительная идея, которая является инструментом исполнения главной цели.

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"Если эти главные цели не достигаются и таким способом они уменьшают свои возможности контроля самой России - тогда они подумают. Логично, что это сейчас возникает", - добавил экс-посол Украины.

Он также положительно оценил антивоенные инициативы некоторых представителей российской интеллигенции, которые не боятся открыто выступать против войны с Украиной.

Напомним, с ноября 2021 года Россия сосредоточила на границах с Украиной более 100 тысяч военных. Международное сообщество опасается, что Кремль привлечет армию и технику к полномасштабному наступлению.

В связи с новой угрозой российской агрессии в Восточной Европе США, Британия и ЕС работают над инструментами сдерживания намерений Путина, в частности путем введения жестких санкций.

США и ряд стран Европы согласились передать украинской армии военное вооружение для защиты суверенитета государства от вероятного нового наступления России.