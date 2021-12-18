Путин считает "красной линией" членство Украины в НАТО.

Российские власти хотят исключительно двусторонних переговоров с США по "гарантиях безопасности" невступления Украины и других государств постсоветского пространства в НАТО.

Об этом в комментарии ТАСС сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

В Москве считают, что другие форматы якобы не будут иметь смысла.

"Мы предлагаем переговоры на двусторонней основе с США. Если привлекать у них и другие страны, мы просто утопим это все в прениях и словоблудии", – сказал заместитель Лаврова.

Читайте такжеВ Белом доме подтвердили работу над расширением военной помощи ВСУТакой ситуации, как в отношениях с США, никогда не было, подчеркнул Рябков.

"Надеюсь, что американцы не недооценивают то, насколько все изменилось, - и не в лучшую сторону. И пока, к сожалению, нет признаков, что они готовы отказаться от собственных шаблонов", – заявил россиянин.

Что предшествовало

В пятницу, 17 декабря, на сайте МИД России появился перечень требований Кремля в отношении Вашингтона и Альянса, в которых говорилось, в частности, о гарантиях неразмещения военных баз на территориях постсоветских стран, в том числе невступление в НАТО Украины. Кроме того, Москва требует, чтобы Альянс отказался предоставлять своим союзникам из Восточной Европы военное подкрепление.

В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заверила, что США никаких решений без Европы принимать не будет.

Владимир Путин считает "красной линией" членство Украины в НАТО. В декабре, комментируя данные о перемещении российских войск, глава Кремля заявил, что будет требовать от Альянса гарантий невступления Украины.

Байден на переговорах с Путиным 7 декабря отказался соблюдать установленные Кремлем "красные линии" в отношении возможного членства Украины в военном альянсе.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, подтвердил, что РФ не имеет права вето на членство Украины в НАТО. Однако 9 декабря он пригласил представителей России встретиться в рамках заседания Совета НАТО-РФ на фоне накопления российских войск у Украины, что негативно восприняли страны восточного фланга Альянса.

В Украине убеждены, что внеблоковость Украины никоим образом не уменьшит "аппетит" Путина. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что североатлантическое будущее Украины решает ее народ, а не Россия.

Западные разведданные подтверждают подозрительные перемещения войск РФ вдоль границы с Украиной. В разведке предполагают, что РФ попытается еще раз вторгнуться на территорию страны уже этой зимой.

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Автор: Яна Ставская