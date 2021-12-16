НАТО никогда не пойдет на уступки в вопросе уважения к суверенитету и территориальной целостности всех государств в Европе, в том числе Украины.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявляет, что НАТО не пойдет на уступки России в вопросе приближения Украины к членству в Альянсе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал в Брюсселе на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Читайте такжеЗеленский прокомментировал блокирование Германией и Нидерландами поставок оружия для Украины"Мы не пойдем на уступки относительно права Украины выбирать свой собственный путь. Мы не пойдем на уступки в отношении права НАТО защищать и оборонять всех стран-членов, и мы не пойдем на уступки относительно того факта, что НАТО имеет партнерство с Украиной, которое важно для нас и Украины", - заявил Столтенберг.

Он сказал, что Украина как суверенное государство и НАТО как альянс 30-ти демократий имеют право тесно сотрудничать.

"Наше сотрудничество с Украиной является оборонительным. Она никоим образом не является угрозой для России. Агрессором здесь является Россия. Это Россия использовала военную силу против Украины, незаконно аннексировала часть Украины, Крым в 2014 году, и продолжает дестабилизировать восток Украины. И теперь мы видим значительное и сильное военное наращивание в Украине и у нее за участия боеспособных войск, бронетанковых подразделений, боевых танков и большого количества современного оборудования. И это на самом деле является абсолютно необоснованным и подрывает безопасность Украины, но и также безопасность Европы", - сказал Столтенберг.

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"И тревожным является то, что это модель поведения, которую мы видели на протяжении многих лет, когда Россия вторглась в соседние страны - в Грузию и Украину, когда Россия нарушила ключевые соглашения по контролю над вооружениями", - сказал Столтенберг.

Он сказал, что НАТО призывает Россию изменить это поведение и снизить напряжение.

Также Столтенберг заявил, что НАТО никогда не пойдет на уступки в вопросе уважения к суверенитету и территориальной целостности всех государств в Европе, в том числе Украины.

Напомним, также Столтенберг сообщил, что в Альянсе не наблюдают признаков прекращения Россией наращивания войск у границы Украины.

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Автор: Виталий Саенко