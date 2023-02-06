По словам министра, ему никаких кадровых предложений не поступало.

Министр обороны Алексей Резников заявляет, что если бы ему предложили возглавить Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, то он бы отказался.

Об этом он сказал в комментарии для Фактов ICTV. "Я могу прокомментировать, что это для меня новость. Со мной никакого разговора о Министерстве по вопросам стратегической промышленности не происходило с президентом Украины, верховным главнокомандующим", - отметил он.

Резников отметил, что он впервые слышит о таком предложении, но если бы он его получил, то отказался от должности главы Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

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"Еще раз повторяю, что решение об отставке министра обороны или министра иностранных дел может принимать только президент, в соответствии с Конституцией Украины. Назначение на новую должность в любые Министерства, конечно, обсуждаются с законом. О Минстратегпроме я слышу впервые. Я хочу сказать как юрист, что такой процедуры перевода внутри правительства с министра на министра не существует – это решение парламента может быть только по представлению премьер-министра, если это не должность МОУ или МИД. Если вдруг мне такое предложение поступило бы от президента Украины или премьер-министра, то я отказался бы от него, потому что я не имею экспертизы, которая позволяла бы мне качественно быть министром Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности. Поэтому я думаю, что это ошибка", - отметил Резников.

Заявления о переводе Резникова

Вчера в средствах массовой информации появилась информация о возможном увольнении Алексея Резникова. По данным журналистов, его может заменить на этом посту глава ГУР Кирилл Буданов.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя эти новости, сказал, что Резников эффективно работает с иностранными партнерами в вопросах поставки вооружения.

Позже председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия написал, что Резникова переведут на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. Минобороны, по его словам, возглавит Буданов.

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