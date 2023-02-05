Там отметили, что нынешний министр обороны Украины крайне эффективен в отношении коммуникации с партнерами.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал вероятность отставки министра обороны Алексея Резникова, отметив крайне эффективную работу министра с иностранными партнерами по поставкам вооружения Украине.

Об этом Подоляк сказал в эфире телемарафона "единые новости". Так, на вопрос, насколько вероятна отставка Резникова, Подоляк сказал: "Резников был крайне эффективен в отношении коммуникации с нашими партнерами. И это очень важная составляющая в данном случае".

Подоляк напомнил, что сегодня было заявление Резникова, что в случае, если президент Украины будет настаивать на отставке, то он напишет заявление и уйдет в отставку.

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В то же время он отметил, что война не закончилась, и сейчас проводятся слишком сложные переговоры относительно ракет повышенной дальности, штурмовой авиации, логистического обеспечения снарядами и прочего.

"И этим постоянно занимался Резников. У него были замечательные личные отношения. А переговоры, это в том числе не только математические формулы, а еще и личные отношения, еще и доверие", - подчеркнул Подоляк.

Он призвал несколько дней подождать, но подчеркнул: "Когда мы говорим о замене Резникова, надо понимать, что надо найти такую кандидатуру, которая сможет взять на себя и получить доверие и хорошие личные отношения, чтобы переговоры велись на таком же мощном и профессиональном уровне".

Слухи об увольнении Резникова

5 февраля некоторые украинские СМИ сообщили, что министра обороны Алексея Резникова могут вскоре уволить. А должность может занять глава украинской разведки Кирилл Буданов.

При этом вроде бы Резников останется в команде прездента Владимира Зеленского. В частности, рассматривают его назначение на должность министра юстиции вместо Дениса Малюськи.

После этого сам Резников прокомментировал появившуюся информацию. Он заявил, что решение, быть или не быть ему министром обороны, согласно Конституции, принимает президент.

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