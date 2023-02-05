По его словам, СБУ возглавит Малюк, а МВД - Клименко.

Министр обороны Алексей Резников переводится на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности для усиления военно-промышленного сотрудничества.

Об этом в своем Telegram-канале написал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. "Война диктует кадровую политику. Время и обстоятельства требуют усиления и перегруппировки. Это происходит сейчас и будет происходить в будущем", - отметил он.

По его словам, Резников в рамках правительства переводится на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности "для усиления военно-промышленного сотрудничества, что является "абсолютно логично, учитывая его экспертизу по "Рамштайну" и необходимость "поднять" Министерство, которое должно делать больше".

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Арахамия добавил, что генерал-майор Кирилл Буданов возглавит Министерство обороны, что, по словам депутата, "абсолютно логично для военного времени". Он также сообщил, что Министерство внутренних дел возглавит Игорь Клименко, а Службу безопасности Украины Василий Малюк (сейчас оба выполняют обязанности руководителей в этих структурах - УНИАН).

"Логика та же. Силовые ведомства на этом этапе должны возглавить не политики, а кадровые силовики", - подчеркнул Арахамия.

Увольнение министра обороны: что известно

Сегодня в СМИ появилась информация, что действующего министра обороны Алексея Резникова могут уволить, а на его должность назначат главу украинской разведки Кирилла Буданова.

Комментируя слухи о возможном увольнении, Резников сказал, что такое решение может принять только президент.

В Офисе президента отметили, что Резников крайне эффективно работает с иностранными партнерами в вопросах поставки вооружения Украине.

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