Он отметил, что этот тост придумали поляки.

Министр обороны Алексей Резников рассказал об остроумном тосте, который касается российского военного флота.

В своем сообщении в соцсети Резников рассказал, что его придумали в Польше, но уже знают все министры обороны клуба "Рамштайн".

"Поделюсь с вами польским тостом, который я выучил от наших друзей в Варшаве и, конечно, этот тост уже знают все министры обороны стран клуба "Рамштайн": "За российский военный флот, до дна!", - написал украинский министр.

Также Резников поблагодарил украинцев, которые поздравили его 18 июня с днем рождения.

Как сообщал УНИАН, 16 июня министр обороны Алексей Резников рассказал, что западные партнеры передадут Украине дополнительное оружие. Такое решение приняли по итогам встречи по украинской обороне в формате "Рамштайн-3".

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