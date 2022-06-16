Алексей Резников отметил, что решение приняли по итогам встречи "Рамштайн-3".

Западные партнеры передадут Украине дополнительное оружие. Такое решение приняли по итогам встречи по украинской обороне в формате "Рамштайн-3".

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в своем Twitter-аккаунте.

По его словам, украинские военные получат 155 мм пушки, артиллерийские системы HIMARS, а также противокорабельные ракеты Harpoons. Кроме того, Словакия предоставит вертолеты, Канада, Польша и Нидерланды – артиллерию, а Германия – РСЗО.

"Украина продолжит борьбу за свободу и независимость. Наши партнеры и дальше будут поддерживать Украину. НАТО имеет наибольшее единство в своей истории. Украина победит", - подытожил Резников.

Как ранее сообщал УНИАН, 15 июня состоялась встреча Контактной группы поддержки Украины (так называемый "Рамштайн-3"), возглавляемая США. На этом заседании обсуждены срочные потребности Украины в вооружении.

Позже президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму 1 миллиард долларов. В новый пакет помощи войдут противокорабельные ракетные системы, дополнительные ракеты к РСЗО и снаряды для гаубиц M777.

Всего прямую поддержку Украине в сфере обороны обеспечивают более 40 государств.

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