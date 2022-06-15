Сегодня 60 украинских военнослужащих завершили учения по использованию РСЗО HIMARS.

Соединенные Штаты Америки до конца июня передадут Украине реактивные системы залпового огня HIMARS, которые уже через несколько недель можно будет применять на поле боя.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марк Милли сказал на брифинге после заседания Контактной группы по оборонной поддержке Украины (так называемый "Рамштайн-3") в Брюсселе.

Милли отметил, что поскольку уже около 60 дней - с 16 апреля - Россия осуществляет усиленное наступление на Донбассе, США вместе с союзниками и партнерами предоставили Украине десятки 155-мм гаубиц и почти полмиллиона снарядов.

"До конца этого месяца мы передадим системы HIMARS и боеприпасы", - отметил Милли.

По его словам, через несколько недель украинцы будут иметь подготовленную ракетную артиллерию дальнего радиуса действия для применения на поле боя.

Милли отметил, что на сегодня 420 украинских военных научили пользоваться гаубицами М777, 300 - самоходными гаубицами М109, 129 - бронетранспортерами M113, 100 - беспилотными летательными аппаратами. Он также добавил, что именно сегодня завершили обучение использованию РСЗО HIMARS 60 украинских бойцов.

Как сообщал УНИАН, 1 июня на сайте Белого дома появилось сообщение, что новый пакет помощи США для Украина будет включать реактивные системы залпового огня HIMARS.

4 июня министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что в Европе начались учения украинских бойцов по использованию реактивных систем залпового огня HIMARS и М270.