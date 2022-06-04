Соответствующее решение могут принять на саммите Альянса, который состоится в Мадриде 29-30 июня 2022 года.

Министр обороны Украины Алексей Резников надеется, что Украина станет частью оборонной стратегии Организации Североатлантического договора на следующие 10 лет.

Как сообщает Управление Прессы и информации Министерства обороны Украины, об этом Резников заявил во время выступления на международном форуме по безопасности GLOBSEC-2022.

"Я думаю, если мы говорим о членстве Украины в Альянсе де-факто, а не де-юре, это было бы очень хорошей идеей, чтобы Украина была частью этой стратегии, ведь мы являемся частью восточного фланга Европы, НАТО, ЕС. Это было бы выигрышной ситуацией для всех. Потому что, к сожалению, Кремль не улетит в космос на технологиях Илона Маска", – подчеркнул Резников.

При этом, он оценил уровень оказания помощи Украине как такой, что позволяет лишь сдерживать агрессора.

Зато, по его словам, Силы обороны Украины нуждаются больше, чтобы перейти в эффективный контрнаступление и отбросить русских захватчиков за пределы Украины, освободить все временно оккупированные территории.

"На первом этапе мы хотим повысить наши способности. Дальше – обсудить наше будущее соседство с Россией", – заявил Резников.

Также, он вспомнил, что правильным было решение государств-членов НАТО приобщить Украину к Кіберцентру НАТО в Таллинне. Особенно это актуально в условиях вооруженной агрессии России.

"Обмен опытом очень важен. Теперь пытаемся получить больше средств радиоэлетронной борьбы для противодействия российским беспилотникам. В противовес, Силы обороны Украины требуют тоже дронов для разведки, наведения артиллерии. Мы должны "ослепить" российских захватчиков, но сохранить свои "глаза", – добавил он.

Как сообщал УНИАН, саммит глав государств и правительств 30 стран-членов НАТО состоится в Испании 29-30 июня 2022 года.

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