По информации СМИ, НАБУ провело обыски и задержало замминистра.

Сегодня стало известно о задержании заместителя министра развития общин и территорий Василия Лозинского из-за хищения бюджетных средств.

В связи с этим в Кабинете министров заявили, что задержанный чиновник будет уволен.

"Сегодня стало известно о задержании Василия Лозинского и. о. министра развития общин и территорий Украины из-за хищения бюджетных средств. По информации СМИ, НАБУ провело обыски и задержало замминистра. Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины оказывает полное содействие следствию", - говорится в сообщении Министерства инфраструктуры.

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Отмечается, что Лозинский будет уволен с занимаемой должности.

"Соответствующее распоряжение относительно подготовки необходимых документов уже предоставил вице-премьер по восстановлению Украины Александр Кубраков", - подчеркивается в сообщении.

Назначение Лозинского

В ноябре 2022 года Кабинет министров назначил первого заместителя министра развития общин и территорий Василия Лозинского исполняющим обязанности министра после того, как с этой должности ушел Алексей Чернышов.

Позже Кабмин совместил Министерства инфраструктуры и развития общин и территорий. Его возглавил Александр Кубраков, а Лозинского назначили заместителем.

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