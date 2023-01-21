Сегодня стало известно о задержании заместителя министра развития общин и территорий Василия Лозинского из-за хищения бюджетных средств.
В связи с этим в Кабинете министров заявили, что задержанный чиновник будет уволен.
"Сегодня стало известно о задержании Василия Лозинского и. о. министра развития общин и территорий Украины из-за хищения бюджетных средств. По информации СМИ, НАБУ провело обыски и задержало замминистра. Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины оказывает полное содействие следствию", - говорится в сообщении Министерства инфраструктуры.
Отмечается, что Лозинский будет уволен с занимаемой должности.
"Соответствующее распоряжение относительно подготовки необходимых документов уже предоставил вице-премьер по восстановлению Украины Александр Кубраков", - подчеркивается в сообщении.
Назначение Лозинского
В ноябре 2022 года Кабинет министров назначил первого заместителя министра развития общин и территорий Василия Лозинского исполняющим обязанности министра после того, как с этой должности ушел Алексей Чернышов.
Позже Кабмин совместил Министерства инфраструктуры и развития общин и территорий. Его возглавил Александр Кубраков, а Лозинского назначили заместителем.