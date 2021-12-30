Активы экс-нардепа, которые были арестованы, находятся в Германии.

Высший антикоррупционный суд наложил арест на конюшню и другое недвижимое имущество бывшего народного депутата Украины Александра Онищенко.

Об этом говорится в соответствующем постановлении от 23 декабря, которое опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений.

Суд удовлетворил ходатайство прокурора об аресте имущества, принадлежащего Онищенко, с целью обеспечения специальной конфискации.

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Так, ВАКС постановил наложить арест на корпоративные права компании "Gut Einhaus Liegenschafts GmbH" в размере доли 11% от ее уставного капитала, которая принадлежит компании "Ostexpert Limited"; имущество, которое принадлежит компании "Gut Einhaus Liegenschafts GmbH", в частности, на усадьбу "Gut Einhause".

В решении суда уточняется, что речь идет о недвижимом имуществе, а именно конюшне и других помещениях, которые находятся в Германии. В частности арест наложен на "главную конюшню со складом конского снаряжения, офис скотовода, прачечную, кухню, офисное помещение, техническое помещение, ванную комнату" и тому подобное.

Дело Александра Онищенко – справка УНИАН

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины в декабре 2015 года начали расследование дела о хищении средств при добыче и продаже газа по договорам совместной деятельности "Укргазвыдобування", в результате которого государству нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.

По версии следствия, с января 2013 года по июнь 2016 года члены преступной организации противоправно завладели 1,6 млрд грн, полученными от реализации газа, в результате чего "Укргазвыдобуванню" был причинен ущерб в размере более 740 млн грн.

Следствие установило причастность к участию в совершении преступлений 29 человек. Из них семеро, в том числе организатор схемы Александр Онищенко, находились в розыске.

Летом 2016 года Верховная Рада лишила Онищенко депутатской неприкосновенности, а также проголосовала за его задержание и арест. Но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, сбежал из Украины.

Онищенко задержали в конце ноября 2019 года в Германии по запросу НАБУ и САП.

В мае 2020 года Германия отказала Онищенко в предоставлении политического убежища и призвала его немедленно покинуть территорию страны. Это не первый отказ Германии Онищенко. За два года до этого немецкое посольство в Мадриде отказалось выдать ему национальную визу, с которой он мог бы претендовать на вид на жительство в Германии. Для получения такой визы бывший депутат трудоустроился директором основанной им же немецкой фирмы, на которую он оформлял приобретение элитных лошадей для собственного ранчо.

Тогда же Высший земельный суд Ольденбурга отказал в экстрадиции Онищенко. Судьи решили, что тогда нельзя было установить, осуществляется ли уголовное преследование Онищенко в Украине по политическим мотивам. Суд также отменил ордер на арест экс-нардепа.

10 января 2021 года США ввели против Онищенко за вмешательство в американские выборы и участие в российской сети внешнего влияния (в частности, в российской кампании по дезинформации), которая связана с народным депутатом Украины Андреем Деркачем.

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