Сегодня из портов Большой Одессы вышли 11 судов с 313,5 тыс. тонн агропродукции.

С начала года Украина уже экспортировала по "зерновому коридорому" 1 млн тонн агропродукции, а с 1 августа 2022 года из портов Большой Одессы вышли 644 судна, которые экспортировали 17,3 миллионов тонн продовольствия.

Как сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины, сегодня из портов Большой Одессы вышли 11 судов из 313,5 тыс. тонн агропродукции.

Отмечается, что сразу три балкера направляются в страны Африки. Балкер LADY LITEL с 31 тыс. тонн пшеницы — для Ливии, балкер EAST WIND 1 с 25 тыс. тонн — для Туниса, а также балкер LADY HATICE с 11 тыс. тонн продовольствия — для Марокко.

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Вместе с тем порт "Черноморск" пришвартовал балкер ANTHEIA, который зафрахтован Всемирной продовольственной программой ООН для доставки украинской пшеницы в Афганистан.

Сейчас в портах Большой Одессы под обработкой 17 судов. На них загружают 519 тысяч тонн украинской агропродукции.

По "зерновому коридору" движутся пять судов под погрузку. В Босфоре инспекцию Совместного координационного центра ожидают 104 судна.

Экспорт во время войны:

22 июля 2022 года Украина и Россия при посредничестве Турции подписали отдельные соглашения с ООН о восстановлении после начала полномасштабной войны экспорта украинской аграрной продукции Черным морем. 1 августа из Одессы вышло первое с 24 февраля судно с украинским продовольствием.

17 ноября стало известно, что реализация "зерновой инициативы" продлена еще на 120 дней.

26 ноября началась реализация новой международной инициативы Grain from Ukraine, в рамках которой украинское продовольствие будут экспортировать в страны Африки и Азии.

Украина планирует отправить из портов по крайней мере 60 судов в страны, которые больше всего страдают от продовольственного кризиса и нуждаются в срочной помощи. Предполагается, что каждый корабль с зерном обеспечит потребность в продовольствии в среднем для 90 тыс. человек.

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