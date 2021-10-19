Арахамия ранее заявлял журналистам, что не считает Разумкова членом их фракции.

Экс-спикер Рады Дмитрий Разумков пока не планирует входить ни в одну из партий парламента.

Об этом он рассказал в интервью телеканала Наш.

Он, в частности, возразил, что может войти в состав "Евросолидарности".

"Разумков не будет в коллективе "Европейской Солидарности", так же, я думаю, не будет в коллективе никакой другой политической силы, которая представлена сегодня в парламенте. Вы знаете, что я неплохо общался со всеми фракциями и группами – это была моя задача как председателя ВРУ, чтобы Рада продолжал работать нормально. И сейчас так же", - отметил бывший глава Рады.

Читайте такжеАрахамия не считает Разумкова членом их фракцииОн отметил, что пока сидит рядом с представителями партии "Евросолидарность", о чем ранее писал депутат от "ЕС" Алексей Гончаренко, злорадствуя над отставкой Разумкова.

"Да, действительно, я сейчас сижу, как говорится, "на галерке", за фракцией "ЕС". Но давайте не будем читать всякую ересь в Телеграмм-каналах, а поднимем видео, как я прошелся по залу и подошел к каждой фракции, до Давида Георгиевича (Арахамии), Петра Алексеевича, к фракции "ОПЗЖ" – со всеми", – отметил Разумков.

Разумков считает себя членом "Слуги народа"

Сегодня, 19 октября, отвечая на вопрос УНИАН, работать в какой парламентский комитет он пойдет, Разумков отметил: "Я пошел бы к свободе слова. Я даже письмо написал Арахамии (председатель фракции "СН" - УНИАН)".

На уточнение, почему он писал письмо Арахамии, ведь он не является членом фракции" СН", экс-спикер напомнил, что в свое время он вошел в состав фракции "СН".

"Согласно Регламенту Верховной Рады, председатель, первый заместитель и заместитель не входят в состав любой фракции... Эта норма была выполнена. Но каких-то дополнительных документов, заявлений о выходе или исключении - фракция не принимала решения об исключении. Такого не было. Поэтому после завершения моей каденции на этой должности, фактически, я автоматически возвращаюсь во фракцию", - сказал Разумков.

На уточняющий вопрос, является ли сейчас Разумков автоматически членом фракции "СН", он ответил: "Я думаю, что к сожалению для коллег да".

Отвечая на вопрос, писал ли он заявление о выходе из фракции, когда становился председателем парламента, Разумков сказал: "Нет, не писал". На уточнение, является ли таким образом он сейчас "слугой народа", экс-спикер отметил: "Такого варианта раньше не было. Получается, что так". При этом, он напомнил, что на сайте парламента он указывается как внефракционный депутат.

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Автор: Яна Ставская