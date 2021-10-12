Во фракции "Слуга народа" убеждают, что в парламенте никакого кризиса или "турбулентности" нет.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом представители фракции сказали в эфире программы "Свобода слова".
Так, народный депутат от фракции "СН" Ирина Верещук подчеркнула: "О "парламентском кризисе" или "турбулентности"... На самом деле, ее нет. И быть не может. Потому что мы не имеем на нее права, ни единого: морального, политического и даже юридического права".
Она подчеркнула, что никакого кризиса в парламенте нет.
Читайте также"Изображает из себя жертву": Разумков и Гетманцев поспорили в прямом эфире"У нас нет кризиса и точно его не будет", - сказала Верещук.
Кроме того, народный депутат от "СН" Денис Маслов заверил: "Его (кризиса - УНИАН) нет, никаких признаков этого кризиса нет на самом деле. Парламент будет продолжать функционировать абсолютно эффективно в плане законодательных инициатив. Его работа совершенно не заблокирована. И даже никоим образом не препятствует дальнейшей его деятельности".
Как сообщал УНИАН, ранее на этом же эфире "Свободы слова" внефракционный народный депутат Дмитрий Разумков выразил мнение, что ВР ожидает "турбулентность".