Депутаты уверяют, что парламент будет эффективно работать.

Во фракции "Слуга народа" убеждают, что в парламенте никакого кризиса или "турбулентности" нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом представители фракции сказали в эфире программы "Свобода слова".

Так, народный депутат от фракции "СН" Ирина Верещук подчеркнула: "О "парламентском кризисе" или "турбулентности"... На самом деле, ее нет. И быть не может. Потому что мы не имеем на нее права, ни единого: морального, политического и даже юридического права".

Она подчеркнула, что никакого кризиса в парламенте нет.

Читайте также"Изображает из себя жертву": Разумков и Гетманцев поспорили в прямом эфире"У нас нет кризиса и точно его не будет", - сказала Верещук.

Кроме того, народный депутат от "СН" Денис Маслов заверил: "Его (кризиса - УНИАН) нет, никаких признаков этого кризиса нет на самом деле. Парламент будет продолжать функционировать абсолютно эффективно в плане законодательных инициатив. Его работа совершенно не заблокирована. И даже никоим образом не препятствует дальнейшей его деятельности".

Как сообщал УНИАН, ранее на этом же эфире "Свободы слова" внефракционный народный депутат Дмитрий Разумков выразил мнение, что ВР ожидает "турбулентность".

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Таня Поляковская