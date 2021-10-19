Дмитрий Разумков намекает, что сейчас является членом фракции "СН".

Бывший председатель Верховной Рады Украины, народный депутат Дмитрий Разумков ответил, внефракционный он сейчас депутат или все же входит в состав фракции "Слуга народа".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

Отвечая на вопрос УНИАН, работать в какой парламентский комитет он пойдет, Разумков отметил: "Я пошел бы к свободе слова. Я даже письмо написал Арахамии (председатель фракции "СН" - УНИАН)".

На уточнение, почему он писал письмо Арахамии, ведь он не является членом фракции "СН", экс-спикер напомнил, что в свое время он вошел в состав фракции "СН".

"Согласно Регламенту Верховной Рады, председатель, первый заместитель и заместитель не входят в состав какой-либо фракции... Эта норма была выполнена. Но каких-то дополнительных документов, заявлений о выходе или исключении - фракция не принимала решения об исключении. Такого не было. Поэтому после завершения моей каденции на этой должности, фактически, я автоматически возвращаюсь во фракцию", - сказал Разумков.

На уточняющий вопрос, является ли сейчас Разумков автоматически членом фракции "СН", он ответил: "Я думаю, что к сожалению для коллег да".

Также экс-спикер считает, что имел право прийти накануне на заседание фракции "СН". По его словам, не пришел он туда, потому что "не знал, когда будет точно".

Отвечая на вопрос, писал ли он заявление о выходе из фракции, когда становился председателем парламента, Разумков сказал: "Нет, не писал". На уточнение, является ли таким ли образом он сейчас "слугой народа", экс-спикер отметил: "Такого варианта раньше не было. Получается, что так". При этом, он напомнил, что на сайте парламента он указывается как внефракционный депутат.

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Кроме того, на вопрос, будет ли он формировать в парламенте собственную группу, Разумков высказал мнение, что нужно "формировать не свою группу, а группу тех, кто будет отстаивать те принципы и ценности, с которыми в 2019 году шли".

"Пока был председателем Верховной Рады, было немного трудно это делать. Потому что ты не можешь отстаивать и занимать позицию исключительно одной фракции, даже с которой ты пришел, партии. А сейчас будет больше времени, будет больше возможностей для того, чтобы убеждать коллег наконец вернуться ко всему тому, что обещалось людям в 2019 году", - сказал он и добавил, что "уже убеждает" депутатов, но не уточнил, скольких уже "убедил".

В свою очередь, заместитель фракции "СН" Евгения Кравчук в комментарии журналистам на вопрос УНИАН относительно заявления Разумкова на имя председателя фракции "СН" о вхождении в Комитет ВР по вопросам свободы слова, отметила, что не видела заявления о вхождении Разумкова в их фракцию. "Он сейчас внефракционный", - сказала она и добавила, что так указано на сайте ВР.

Как сообщал УНИАН, 7 октября парламент отправил председателя ВР Дмитрия Разумкова в отставку, а 8 октября избрал на его должность Стефанчука, который был первым вице-спикером.

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Автор: Таня Поляковская