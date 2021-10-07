Разумков будет "соседом" Алексея Гончаренко.

Экс-"слугу", внефракционного депутата Дмитрия Разумкова, которого 7 октября отправили в отставку с поста председателя парламента, разместили рядом с членами от "Европейской солидарности".

Представитель "Евросолидарности " Алексей Гончаренко в Telegram выложил фото нового рабочего места экс-"слуги".

"Разумкова посадили на галерку, поближе к "Европейской солидарности", – отметил он.

После этого Гончаренко начал злорадствовать над оппонентами и добавил в сеть совместное селфи с Дмитрием Разумковым и Русланом Стефанчуком, второй сейчас имеет шансы занять пост нового спикера Рады.

"А это фото было сделано два года назад. Мы как знали. Совет для Руслана Стефанчука: место спикера долго не обживайте, все равно окажитесь возле нас", – подписал фото Гончаренко.

Депутат уточнил, что отныне Разумков будет его "соседом".

Важно знать

Во время президентской кампании Зеленского Дмитрий Разумков не скрывал своей антипатии к Петру Порошенко и способов его управления государством.

В интервью в 2019 году Разумков решительно протестовал против кандидатуры Порошенко на пост вице-спикера.

Разумков баллотировался в Раду первым в списке "Слуги народа". Тогда он за полгода прошел путь от малоизвестного советника кандидата в президенты Зеленского до главного спикера "Зе Команды".

Отставка Разумкова: что известно

3 октября Владимир Зеленский говорил, что в партии "Слуга народа" есть миллион вопросов к Дмитрию Разумкову, который тогда еще был спикером Верховной Рады.

Уже 4 числа стало известно, что глава фракции "СН" запустил процедуру отзыва Разумкова с должности.

ВР 7 октября уволила Разумкова с должности. Увольнение Разумкова поддержали 284 нардепа.

Автор: Яна Ставская