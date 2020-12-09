Разумков переболел коронавирусом / фото УНИАН, Андрей Крымский
Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков рассказал, как чувствует себя после перенесенной им коронавирусной болезни.
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Как передает корреспондент УНИАН, в эфире одного из украинских телеканалов на вопрос, каково его состояние здоровья после перенесенной болезни, спикер ответил: «Все хорошо. Как говорится, знаете, не дождутся».
Разумков добавил: «Чувствую себя нормально, на работе - по обычному графику. Главное, чтобы команда выдерживала тот темп, который есть обычно».
Разумков переболел коронавирусом
- В ноябре Разумков переболел COVID-19.
- Спикер лечился на самоизоляции и одновременно работал.
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