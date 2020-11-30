Разумков обнародовал фото результатов своего ПЦР-теста от 29 ноября.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков сообщил, что выздоровел после COVID-19.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Читайте также"Депутатов физически не хватает": в "Слуге народа" рассказали о проблемах с работой ВР

"Доброе утро! Наконец снова привычный рабочий график! Еще раз всем спасибо за искреннюю поддержку!" - написал спикер.

К сообщению Разумков добавил фото результатов своего ПЦР-теста от 29 ноября, где отмечается, что он отрицательный.

Коронавирус в Верховной Раде

11 ноября у председателя ВР Дмитрия Разумкова подтвердили коронавирус.

После чего он передал свои полномочия заместителю председателя ВР Елене Кондратюк, ведь у его первого заместителя Руслана Стефанчука также обнаружили коронавирус.

12 ноября первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук сообщил, что также получил положительный тест на коронавирус.

В Украине на утро 30 ноября зафиксировано уже 732625 заболевших коронавирусную болезнь COVID-19, выздоровело – 345149 человек, летальных случаев – 12 327. Сейчас болеет 375149 человек. Прирост случаев заболевания за последние сутки - менее 10 тысяч, традиционное уменьшение количества случаев на выходных.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Татьяна Поляковская