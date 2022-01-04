Запад должен сделать все возможное, чтобы помочь украинцам защищать свою Родину, отмечает бывший генсек НАТО.

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен призывает членов Альянса не слушаться требований российского президента Владимира Путина относительно того, кого принимать в Альянс, а кого – нет.

Расмуссен в интервью Politico заявил, что во время первой встречи с Путиным глава Кремля лично ему признался, что хочет "распустить НАТО".

В случае вторжения Запад, отмечает политик, должен сделать все возможное, чтобы помочь украинцам защищать свою Родину, в том числе направить значительную военную помощь и ввести экономические санкции, которые нанесут большой ущерб российской экономике.

Также Расмуссен считает необходимым отменить сертификацию "Северного потока-2".

Читайте такжеНа фоне агрессии РФ: глава дипломатии Евросоюза посетит Донбасс"Украинцы – закаленные в боях люди, готовые бороться за свободу, которую большая часть Европы считает как нечто само собой разумеющееся. И мы в свободном мире не должны питать иллюзии, что они борются и за нашу свободу. История говорит нам, что агрессоры, как правило, не остаются в своих районах", - ответил Расмуссен.

По его словам, Путин постоянно усложняет дипломатический диалог с НАТО.

"Даже когда в 2014-м Россия нарушила международный порядок, основанный на правилах, мы все еще надеялись на диалог. Диалог важен, однако он должен происходить на наших условиях, с признанием того, что мы не ведем переговоры на фоне угроз и эскалации. НАТО не может вести переговоры о пустяках. И если мы отступим сейчас, этот сигнал будет громко и ясно услышан как демократическими странами, которые полагаются на нас, так и автократами, которые оплакивают нашу свободу и боятся ее", - сказал Расмуссен.

Вмешательство России в деятельность НАТО

Кремль, шантажируя Запад отведенными к границе с Украиной войсками, настаивает на "гарантиях безопасности" невступления Украины в НАТО, а также других постсоветских стран.

Путин намерен согласовать требования только с США, полностью исключив мнение Киева. По этому поводу 10 января в Женеве состоятся переговоры в формате межведомственной делегации России и США.

2 января президент США Джо Байден и украинский глава Владимир Зеленский обсудили напряженность на российско-украинском пограничье.

Американский лидер заявил о решительном ответе, если РФ таки решится осуществить полномасштабное наступление.

Кроме того, Байден заверил Киев, что без Украины обсуждение Украины не состоится.

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