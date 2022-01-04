Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен призывает членов Альянса не слушаться требований российского президента Владимира Путина относительно того, кого принимать в Альянс, а кого – нет.
Расмуссен в интервью Politico заявил, что во время первой встречи с Путиным глава Кремля лично ему признался, что хочет "распустить НАТО".
В случае вторжения Запад, отмечает политик, должен сделать все возможное, чтобы помочь украинцам защищать свою Родину, в том числе направить значительную военную помощь и ввести экономические санкции, которые нанесут большой ущерб российской экономике.
Также Расмуссен считает необходимым отменить сертификацию "Северного потока-2".
Читайте такжеНа фоне агрессии РФ: глава дипломатии Евросоюза посетит Донбасс"Украинцы – закаленные в боях люди, готовые бороться за свободу, которую большая часть Европы считает как нечто само собой разумеющееся. И мы в свободном мире не должны питать иллюзии, что они борются и за нашу свободу. История говорит нам, что агрессоры, как правило, не остаются в своих районах", - ответил Расмуссен.
По его словам, Путин постоянно усложняет дипломатический диалог с НАТО.
"Даже когда в 2014-м Россия нарушила международный порядок, основанный на правилах, мы все еще надеялись на диалог. Диалог важен, однако он должен происходить на наших условиях, с признанием того, что мы не ведем переговоры на фоне угроз и эскалации. НАТО не может вести переговоры о пустяках. И если мы отступим сейчас, этот сигнал будет громко и ясно услышан как демократическими странами, которые полагаются на нас, так и автократами, которые оплакивают нашу свободу и боятся ее", - сказал Расмуссен.
Вмешательство России в деятельность НАТО
Кремль, шантажируя Запад отведенными к границе с Украиной войсками, настаивает на "гарантиях безопасности" невступления Украины в НАТО, а также других постсоветских стран.
Путин намерен согласовать требования только с США, полностью исключив мнение Киева. По этому поводу 10 января в Женеве состоятся переговоры в формате межведомственной делегации России и США.
2 января президент США Джо Байден и украинский глава Владимир Зеленский обсудили напряженность на российско-украинском пограничье.
Американский лидер заявил о решительном ответе, если РФ таки решится осуществить полномасштабное наступление.
Кроме того, Байден заверил Киев, что без Украины обсуждение Украины не состоится.