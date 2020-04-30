"Воспитывает нас, как маленьких детей": фракция Порошенко решила пожаловаться на Разумкова

Народные депутаты просят председателя парламента не комментировать их выступления и реплики.

Фракция "Европейская солидарность" решила обратиться в Регламентный комитет парламента, поскольку председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков "воспитывает" их, как "маленьких детей".

Как передает корреспондент УНИАН, во время сегодняшнего внеочередного заседания ВР Разумков сделал замечание народному депутату от "ЕС" Алексею Гончаренко, что тот обратился к нему: "Эй!". Разумков призвал Гончаренко так не делать.

Позже возмущенные члены фракции "ЕС" собрались возле трибуны парламента.

Читайте также"Обычный человеческий процесс": Арахамия прокомментировал возможность отставки Шмыгаля

После споров народный депутат от "Европейской солидарности" Иванна Климпуш-Цинцадзе взяла слово и заявила: "Мы настаиваем на отмене двойных стандартов в Верховной Раде этого созыва. Прекратите, пожалуйста, комментировать каждое выступление или каждую реплику наших народных депутатов. Мы настаиваем на том, чтобы вы прекратили унижать наших избирателей, которые голосовали за нас, точно так же, как отдали свои голоса за вас".

Она подчеркнула, что ожидает, что Разумков как председатель ВР с уважением будет продолжать относиться к каждому депутату.

"Также обращаемся в Регламентный комитет для того, чтобы он рассмотрел нашу жалобу, что спикер парламента считает необходимым становиться нашим отцом и воспитывать нас, как маленьких детей. У нас есть родители, у нас есть свои дети. Нам есть кого воспитывать и нас есть кому воспитывать, а не вам это делать", - заявила Климпуш-Цинцадзе.